Представлен 200-Гц монитор MSI Optix MAG301RF

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MAG301RF, который получил 29,5-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением 2560:1080 точек. Новинка также характеризуется соотношении сторон 21:9, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), технологией NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, средствами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, фирменной многоцветной подсветкой MSI Mystic Light, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота дисплея, а также высоты над поверхностью стола. Монитор появится в продаже в этом месяце по цене в 400 долларов. Ранее стало известно, что MSI продала три миллиона игровых мониторов за три года.