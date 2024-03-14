Представлен 200-мл мини-ПК MeLe N100 PCG02 Pro

Компания MeLe пополнила ассортимент мини-ПК действительно компактной моделью N100 PCG02 Pro. Новинка получила корпус с размерами 146:61:20 мм и массой 184 грамма. Её объем составляет менее 200 мл. Новинка также характеризуется 4-ядерным 4-поточным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 6 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 6 Вт, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти eMMC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1, пассивной системой охлаждения, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen 2, разъемом USB-C и портом RJ45. Цена базовой конфигурации составляет 270 долларов.