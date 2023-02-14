Представлен 240-Гц QHD-монитор AOC AGON PRO AG274QZM

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AGON PRO AG274QZM, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с подсветкой Mini-LED с 576 локальными точками затенения. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью до 1200 кд/м2, сертификатом VESA DisplayHDR 1000, 149-процентным охватом цветовой палитры sRGB, 97% Adobe RGB и DCI-P3, а также 100% NTSC, поддержкой NVIDIA G-Sync, KVM-переключателем, пультом управления Quick Switch, интерфейсом USB 3.2 Type-C с подачей энергии мощностью 65 Вт, четырьмя разъемами USB 3.2, двумя HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, двумя 5-Вт динамиками и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 1050 долларов.

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