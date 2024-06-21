Представлен 240-Гц монитор AOC Gaming C27G2Z3/BK

Компания AOC объявила о выпуске игрового монитора Gaming C27G2Z3/BK, которая получила 27-дюймовую изогнутую матрицу Fast VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 280 Гц, контрастностью 4000:1, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 300 нит, 124% покрытием цветовой палитры sRGB и 92% охватом гаммы DCI-P3, поддержкой различных игровых функций, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и высоты до 13 см. Монитор станет доступен для покупки в Европе уже в этом месяце по цене в 250 евро.