Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G12ZE

Компания AOC представила геймерский монитор AOC Q27G12ZE, которая основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, 130% покрытием цветового пространства sRGB и 95% охватом палитры DCI-P3, показателем статической контрастности 1000:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составит 225 долларов.

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