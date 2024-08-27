Представлен 240-Гц монитор AOC U32G4ZMN

Компания AOC представила геймерский монитор AOC U32G4ZMN, который основан на 31,5-дюймовой матрице Fast VA с подсветкой QD-Mini LED. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 10-битной глубиной цвета, временем отклика 1 мс, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, сертификацией DisplayHDR 1000, подставкой с функцией подъёма, поворота и наклона, настенным креплением VESA (100:100 мм), а также портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-A 3.2 Gen 1. Монитор появится в продаже на дебютном китайском рынке 6 сентября по цене в 700 долларов.

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