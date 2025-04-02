Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix OLED XG27UCDMG, которая получила 26,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GTG), пиковой яркостью HDR 1000 кд/м², контрастностью 1500000:1, сертификацией VESA DisplayHDR 400 True Black, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, фирменной системой OLED Care Pro с датчиком Neo Proximity, технологией ROG OLED Anti-Flicker 2.0 для минимизации мерцания, портом USB-C (с альтернативным режимом DP и 90-Вт зарядкой), тремя интерфейсами USB 3.2, а также разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Цена монитора составляет 1000 долларов.