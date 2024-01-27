Представлен 240-Гц монитор HKC VG253KM

Компания HKC пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью HKC VG253KM, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой матрицей Huaxing HVA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 3000:1, пиковой яркостью 300 нит, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, комплектной подставкой и настенным креплением VESA (75:75 мм). Цена HKC VG253KM на китайском рынке составляет 125 долларов.