Представлен 240-Гц монитор HP Omen 27qs

Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Omen 27qs, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется 8-битной глубиной цвета, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, отображением 16,7 миллиона цветов, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 10 000 000:1, функцией устранения мерцания, антибликовым покрытием экрана, поддержкой AMD Freesync Premium и NVIDIA G-SYNC для более плавного геймплея, портами USB типа A и B, аудиогнездами, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также 3-Вт динамиками. Цена монитора составляет 480 евро.