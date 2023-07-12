Представлен 240-Гц монитор Iiyama G-Master GB2790QSU-B5

Компания Iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью G-Master GB2790QSU-B5, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешение 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1000:1, яркостью 400 нит, глубиной цвета 8 бит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой технологии FreeSync Premium, двумя 2-Вт динамиками, подставкой с регулировкой угла наклона, высоты и функцией поворота, креплением VESA (100:100 мм), интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.