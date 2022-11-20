Представлен 240-Гц монитор LG UltraGear 27GR95QE-B

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью LG UltraGear 27GR95QE-B, которая получила 27-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 точек и частотой обновления 240 Гц. Новинка также характеризуется временем отклика всего 0,3 мс, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, показателем контрастности 1500000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, сертификатом G-Sync Compatible, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, одним SPDIF и двумя разъемами USB 3.0, а также подставкой с гибкой регулировкой, включая возможность перевода в портретный режим. Монитор станет доступен для покупки в первом квартале следующего года по цене в 1000 долларов.

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