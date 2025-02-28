Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 274QF X24

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 274QF X24, которая получила 27-дюймовую матрицу Rapid IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,5 мс от серого к серому, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, 93% AdobeRGB и 130% sRGB, яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC), поддержкой адаптивной синхронизации, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4a, 3,5-мм гнездом для наушников, настенным креплением VESA (100:100 мм) и подставкой с регулировкой угла наклона. Монитор станет доступен для покупки в июне по цене в 300 евро.