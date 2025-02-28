Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 274QF X24

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 274QF X24, которая получила 27-дюймовую матрицу Rapid IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,5 мс от серого к серому, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, 93% AdobeRGB и 130% sRGB, яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC), поддержкой адаптивной синхронизации, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4a, 3,5-мм гнездом для наушников, настенным креплением VESA (100:100 мм) и подставкой с регулировкой угла наклона. Монитор станет доступен для покупки в июне по цене в 300 евро.

GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц…
Сегодня в центре внимания 34-дюймовый изогнутый монитор GIGABYTE MO34WQC2 с QD-OLED матрицей, поддерживаю…
49-дюймовый OLED-монитор INNOCN 49Q1R оценен в $1000…
Компания INNOCN пополнила ассортимент широкоформатных изогнутых мониторов моделью 49Q1R, которая основана…
Hisense представила огромный телевизор 136MX…
В этом году компания Hisense привезла на выставку CES 2025 сразу две новые модели умных телевизоров — 136…
INNOCN представила идеальный монитор для геймеров…
Сегодня компания INNOCN представила в сегменте изогнутых мониторов передовой OLED-дисплей под названием 5…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 273QP QD-OLED X24…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 273QP QD-OLED X24, которая получила 2…
Представлен 4K-монитор Philips 32E1N5800L …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 32E1N5800L, которая получила 31,5-дюймовую VA-ма…
Представлен 540-Гц монитор Titan Army P25M2L…
В Китае стартовали продажи геймерского монитора Titan Army P25M2L, который оценен в эквивалент 755 доллар…
165-Гц монитор Titan Legion C34A1R оценен в 165 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Titan Legion C34A1R, которая осн…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor