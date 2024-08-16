Представлен 240-Гц монитор MSI MPG 321CURX QD-OLED

Компания MSI представила геймерский монитор MPG 321CURX QD-OLED, который основан на 32-дюймовой изогнутой панели QD-OLED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления 240 Гц, радиусом кривизны 1700R, временем отклика 0,03 мс, сертификацией VESA ClearMR 13000, графеновой плёнкой, радиатором для отвода тепла, KVM-переключателем, портом USB Type-C с возможностью подзарядки других устройств мощностью 98 Вт, интерфейсом HDMI 2.1 и трехлетней гарантией. Остальные характеристики производитель не приводит, заявляя лишь о «точной цветопередаче с глубоким черным». Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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