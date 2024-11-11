Представлен 240-Гц монитор MSI MPG 321URXW QD-OLED

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 321URXW QD-OLED, которая основана на 31,5-дюймовой матрице Samsung QD-OLED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, скоростью отклика 0,03 мс (GTG), 99% покрытием цветового пространства DCI-P3, 97% охватом цветовой палитры Adobe RGB и 138% гаммы sRGB, точностью цветопередачи ΔE<2, пиковой яркостью SDR 250 нит и HDR 1000 нит, контрастностью 1000000:1, сертификацией ClearMR 13000, технологией по предотвращению выгорания панели OLED CARE 2.0, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, интерфейсами USB-A, USB-B и USB-C с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт, а также редкой белой расцветкой корпуса. Цена монитора пока не раскрывается.