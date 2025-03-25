Представлен 240-Гц монитор REDMI G27Q

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G27Q 240 Гц, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 165 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), временем отклика 1 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, поддержкой FreeSync Premium, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом палитры sRGB, 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 400 нит, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также настенным креплением VESA 75:75 мм.

Представлен 520-Гц монитор ASRock PG27FFX2A…
Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями PG27FFX2A и PG27FFX1B, которые основа…
Представлен 120-Гц изогнутый монитор Dell 34 Plus…
Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell 34 Plus (S3425DW), которая основана на изогнут…
Представлен ультракороткофокусный проектор Acer PD1520Us…
Компания Acer пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделью PD1520Us, которая способна в…
Hisense представила огромный телевизор 136MX…
В этом году компания Hisense привезла на выставку CES 2025 сразу две новые модели умных телевизоров — 136…
LG представила геймерский монитор с гибким дисплеем…
Компания LG не стала ждать начала выставки CES 2025 и представила новую линейку игровых мониторов 2025 го…
Представлен 500-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG…
Тайваньский производитель ASUS пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью киберспортивного уровня …
Nanoleaf выпустила подсветку для монитора ПК…
Компания Nanoleaf представила один из самых простых способов добавить эффектную подсветку для игрового ПК…
Почему не работает подсветка монитора: поиск причины и ремон…
Внезапное отключение подсветки монитора - довольно распространенная проблема, с которой может столкнут…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor