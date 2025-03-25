Представлен 240-Гц монитор REDMI G27Q

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G27Q 240 Гц, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 165 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), временем отклика 1 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, поддержкой FreeSync Premium, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом палитры sRGB, 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 400 нит, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также настенным креплением VESA 75:75 мм.