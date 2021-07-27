Представлен 240-Гц монитор ViewSonic Elite XG2431

Компания ViewSonic дала старт продажам геймерского монитора Elite XG2431, который оценен в 366 долларов. Новинка характеризуется 24-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, кадровой частотой до 240 Гц, максимальной яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178°, 90-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним разъемом DisplayPort, двухпортовым концентратором USB-A, громкоговорителями, 3,5-мм разъемом, крюком для наушников и регулируемой подставкой.