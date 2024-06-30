Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2781-2K-PRO-6, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветового пространства sRGB, 96% DCI-P3 и 90% Adobe RGB, временем отклика 1 мс (GtG), интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма, поворота и вращения. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 220 долларов.

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