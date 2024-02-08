Представлен 240-Гц монитор ViewSonic XG272-2K-OLED

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью XG272-2K-OLED, которая основана на 27-дюймовой OLED-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 0,02 мс, яркостью 450 нит, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A 3.1, USB-B 3.1 и USB-С с функцией обратной зарядки мощностью 15 Вт, RGB-подсветкой на тыльной стороне корпуса и подставкой с возможностью отрегулировать наклон и вращение. Цена и дата начала ViewSonic XG272-2K-OLED пока не раскрываются.