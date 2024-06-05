Представлен 250-Гц монитор MSI MAG 255XFV

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 255XFV, которая основана на 24,5-дюймовой матрице Rapid VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 250 нит, временем отклика 0,5 мс (GtG), кадровой частотой 250 Гц, контрастностью 3000:1, 100% покрытием цветового пространства sRGB, 78% охватом палитры DCI-P3 и 82% Adobe RGB, фильтром синего света, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DP1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор оценен на американском рынке в 140 долларов. Дата его появления на других рынка, пока не раскрывается.