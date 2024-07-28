Представлен 260-Гц монитор AOC 27G10ZE

Компания AOC выпустила на китайский рынок бюджетный геймерский монитор AOC 27G10ZE, который оценен всего в 137 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 260 Гц, 8-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 300 нит, 129% охватом цветового пространства sRGB и 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 1 мс (GtG), интерфейсами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, а также подставкой с возможностью регулировки поворота и угла наклона. Когда монитор появится в глобальной продаже, пока не сообщается.

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