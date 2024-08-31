Представлен 260-Гц монитор ViewSonic VX2766-2K-PRO-9

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2766-2K-PRO-9, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 260 Гц, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и 96-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и настенным креплением VESA (75:75 мм).

144-Гц монитор BenQ Mobiuz EX321UX вышел в Европе …
Компания BenQ выпустила на европейский рынок монитор Mobiuz EX321UX, которая основана на 31,5-дюймовой IP…
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2781-2K-PRO-6, которая …
Представлен 240-Гц монитор AOC U32G4ZMN…
Компания AOC представила геймерский монитор AOC U32G4ZMN, который основан на 31,5-дюймовой матрице Fast V…
Представлен 180-Гц MSI MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Editio…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Edition, к…
Представлен изогнутый смарт-монитор LG MyView 34SR65QC…
Компания LG пополнила ассортимент смарт-мониторов моделью MyView 34SR65QC, которая основана на 34-дюймово…
Представлен портативный монитор VAIO Vision+ 14…
Компания VAIO пополнила ассортимент портативных мониторов моделью VAIO Vision+ 14, которая оценена на деб…
280-Гц монитор AOC Gaming C27G4ZXE…
Тайваньский производитель AOC пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming C27G4ZXE, которая …
Монитор ViewSonic VX2730-4K-HDU оценили в 195 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VX2730-4K-HDU, которая основана на 2…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor