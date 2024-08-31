Представлен 260-Гц монитор ViewSonic VX2766-2K-PRO-9

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2766-2K-PRO-9, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 260 Гц, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и 96-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и настенным креплением VESA (75:75 мм).