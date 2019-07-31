Представлен 27-дюймовый дисплей LG UltraFine 5K

Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью UltraFine 5K (27MD5KL), которая предназначена для последних компьютеров, ноутбуков и планшетов Apple. Отмечается, что интерфейсы Thunderbolt 3 и USB Type-C позволяют передавать по одному кабелю видео, аудио и данные, а благодаря поддержке PD (до 94 Вт) можно подзарядить ноутбук или планшет. Сам монитор характеризуется IPS-панелью разрешением 5120:2880 пикселей, охватом цветового пространства P3, максимальной яркостью 500 нит, камерой, микрофоном, стереодинамиками и регулируемой подставкой. Цена дисплея в магазине Apple составляет 1300 долларов.