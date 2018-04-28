Представлен 27-дюймовый монитор ASUS Designo MX279HE

Компания ASUS представила монитор Designo MX279HE IPS (In-Plane Switching), оснащенный 27-дюймовой IPS-панелью. Монитор характеризуется разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, временем отклика 5 мс (Gray to Gray), яркостью 250 кд/м2, типовой и динамической контрастности в 1000:1 и 100 000 000:1, углами обзора 178 градусов, двумя цифровыми интерфейсами HDMI и аналоговым портом D-Sub, поддержкой технологий ASUS Eye Care, Low Blue Light, а также системы Flicker-Free. Размеры монитора с подставкой равны 622,6:441,3:225,2 мм, а вес – 5,2 кг.