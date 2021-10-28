Представлен 27-дюймовый монитор ASUS ROG Strix XG276Q

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG276Q, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется временем откликом 1 мс (GtG), кадровой частотой 165 Гц, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного геймплея, сертификацией VESA DisplayHDR 400, а также креплением для штатива с веб-камерой или микрофоном, расположенным в подставке. Более подробные технические параметры будут объявлены позже, а пока производитель обещает выпустить новинку в феврале следующего года. Цена, разумеется, тоже не раскрывается.