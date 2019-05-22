Представлен 27-дюймовый монитор ASUS VL278H

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов Eye Care моделью VL278H, которая ориентирована на игры и повседневные нужды. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 и 160 градусов, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, временем отклика 1 мс, частотой обновления 75 Гц, поддержкой технологий Adaptive-Sync/FreeSync и ASUS Eye Care, набором средств GamePlus, стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт, интерфейсами HDMI и D-Sub. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.