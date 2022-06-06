Представлен 27-дюймовый монитор Eizo FlexScan EV2781

Компания Eizo расширяет свой ассортимент мониторов, представив новую модель FlexScan EV2781.

Благодаря 27-дюймовому дисплею с разрешением WQHD (2560 x 1440 пикселей) монитор EV2781 позволяет отображать несколько окон на экране для эффективной многозадачности. Модель отличается минималистичным, безрамочным дизайном. Новинка представлена в черном и белом исполнении.

Он оснащен портом USB Type-C с питанием мощностью 70 Вт, также есть USB-концентратором с четырьмя портами USB Type-A для подключения периферийных устройств. Подставка имеет широкий диапазон регулировки, включая регулировку высоты, наклона и поворота. Кроме того, подставка позволяет поворачивать монитор в портретный режим. Монитор оснащен видеовходами DisplayPort и HDMI.

Монитор Eizo FlexScan EV2781 появится в продаже этим летом. Цену модели производитель не раскрывает.
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