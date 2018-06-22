Представлен 27-дюймовый монитор NEC MultiSync PA271Q

Компания NEC представила монитор MultiSync PA271Q, который может похвастаться расширенным цветовым охватом. Вот его значения: AdobeRGB – 98,5%, Rec. 2020 – 81,1%, NTCS – 96,1%, sRGB – 100%. Для представления цвета предусмотрены программируемые 14-разрядные таблицы соответствия (LUT). Монитор также характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью и контрастностью в 350 кд/кв.м и 1500:1, временем отклика пикселя 8 мс, гибко регулируемой подставкой, датчиком присутствия человека, концентратором USB 3.0 на три порта, видеовыходом DisplayPort, Mini DisplayPort, двумя HDMI и USB-C. Старт продаж NEC MultiSync PA271Q намечен на июнь этого года.