Представлен 280-Гц монитор ASUS ROG Strix XG258QMG

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG258QMG, которая основана на 24,5-дюймовой матрице TN с разрешение 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, временем отклика 0,2 мс GTG, 120-процентным покрытием цветового пространства sRGB, пиковой яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, подставкой с функцией регулировки угла наклона и подъема, креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Монитор уже появился в продаже в Китае по цене в 265 долларов.

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