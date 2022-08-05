Представлен 280-Гц монитор Dell G2723H

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2723H, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц с повышением до 280 Гц, временем отклика 0,5 мс (GtG), поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, 1,07 млрд воспроизводимых цветовых оттенков, функцией Night Vision для лучшего отображения тёмных участков, двумя разъемами HDMI и одним DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 Gen1, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью регулировки угла наклона и поворота, а также высоты до 13 см. Цена монитора составляет 450 долларов.

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