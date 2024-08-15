Представлен 288-Гц телевизор Philips 85PML9099

Компания Philips выпустила на китайский рынок телевизор Philips 85PML9099, который уже доступен для покупки по цене 1325 долларов. Новинка характеризуется 85-дюймовой матрицей с технологией подсветки Mini-LED, разрешением 4K, кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, глубиной цвета 10 бит, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos суммарной мощностью 45 Вт, четырёхъядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI, USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также портом RJ45.

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