Представлен 288-Гц телевизор Sharp 4T-C100GN7000A

Сетевые источники сообщают, что компания Sharp выпустила на китайский рынок 100-дюймовый телевизор Sharp 4T-C100GN7000A. Новинка может похвастаться частотой обновления изображения 288 Гц, разрешением 4K, пиковой яркостью 1000 нит, 224 зонами подсветки, четырехъядерной однокристальной системой, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, звуковой системой мощностью 60 Вт, интерфейсами HDMI 2.1 и USB, а также поддержкой VRR и ALLM. Сейчас телевизор доступен для предварительного заказа по цене в 30 тысяч юаней (примерно 4205 долларов). Открытые продажи стартуют 31 декабря.