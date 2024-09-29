Представлен 288-Гц телевизор Skyworth Coocaa 90K3 Pro TV 2025

Компания Skyworth пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Coocaa 90K3 Pro TV 2025, которая основана на 90-дюймовой матрице с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется максимальной кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью 440 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR 10, четырёхъядерной платформой Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Mali G71, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 200-Вт звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos и пространственного звучания, интерфейсом HDMI 2.1 и предустановленной операционной системой Coocaa OS с функциями ИИ. Цена телевизора в Китае составляет эквивалент 770 долларов.