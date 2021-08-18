Представлен 2K-монитор ViewSonic VP2756-2K

Компания ViewSonic представила профессиональный монитор VP2756-2K ColorPro, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется яркостью 350 кд/м2, статической и динамической контрастностью 1000:1 и 20 000 000:1 соответственно, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика 5 мс (GtG), заводской калибровкой, сертификатом Pantone Validated, естественной цветопередачей с показателем Delta E<2, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи энергии мощностью 60 Вт, узкими рамками с трех сторон, стереофоническими динамиками, разъемами HDMI 1.4 и DisplayPort, концентратором USB, а также регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена монитора составляет 390 долларов.