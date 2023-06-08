Представлен 2K-монитор Xiaomi Redmi A27Q

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Redmi A27Q, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB и 95-процентным охватом DCI-P3, угол обзора 178°, максимальной яркостью 250 нит, глубиной цвета 8 бит, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, креплением VESA, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, интерфейсами DP1.4, HDMI, USB-A, многофункциональным USB-C с поддержкой зарядки других гаджетов мощностью 65 Вт и 3,5-мм аудиогнездом. Монитор уже продается в Китае по цене в 120 долларов.