Представлен 300-ГЦ монитор AOC Q27G11SE

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27G11SE, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 300 Гц, скоростью отклика 0,3 мс (MPRT), показателем типичной контрастности 1500:1, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой AMD FreeSync, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.