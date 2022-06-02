Представлен 300-Гц монитор AOC Agon Pro AG274QS

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов 27-дюймовой моделью Agon Pro AG274QS, которая получила IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT), поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, соответствием VESA DisplayHDR 600, пиковой яркостью 600 кд/м2, RGB-подсветкой, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой DTS, четырьмя разъемами USB 3.2, двумя HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом и гибко регулируемой подставкой. Монитор появится в продаже в текущем месяце по цене в 930 фунтов стерлингов.

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