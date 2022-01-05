Представлен 300-Гц монитор MSI MEG 271Q Mini LED

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MEG 271Q Mini LED, которая может похвастаться поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Ultimate. Новинка характеризуется 27-дюймовой Rapid IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD), соотношением сторон 16:9, временем отклика в 1 мс (GtG), кадровой частотой 300 Гц, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, подсветкой Mini LED с локальным затемнением 500 зон с независимой регулировкой, необходимой для одновременного отображения ярких светлых оттенков и глубокого черного цвета, сертификацией VESA DisplayHDR 1000 и инструментом NVIDIA Reflex для измерения задержки ввода. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI MEG 271Q Mini LED
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