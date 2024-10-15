Представлен 310-Гц монитор AOC 25G4S

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC 25G4S, которая основана на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 310 Гц, временем отклика 0,3 мс (MRPT) или 1 мс (GTG), глубиной цвета 8 бит, пиковой яркостью 400 нит, 92-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, креплением VESA 100:100 мм, подставкой с функцией регулировки угла наклона, поворота и подъёма, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4. Монитор станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке 18 октября по цене эквивалентной 140 долларам.