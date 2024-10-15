Представлен 310-Гц монитор AOC 25G4S

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC 25G4S, которая основана на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 310 Гц, временем отклика 0,3 мс (MRPT) или 1 мс (GTG), глубиной цвета 8 бит, пиковой яркостью 400 нит, 92-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, креплением VESA 100:100 мм, подставкой с функцией регулировки угла наклона, поворота и подъёма, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4. Монитор станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке 18 октября по цене эквивалентной 140 долларам.

Лазерный 4K-проектор BenQ TK710STi оценен в 4300 долларов…
Компания BenQ пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью TK710STi 4K Smart Short Throw Laser Proje…
Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2700-4K-PRO …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2700-4K-PRO, которая основана на …
Представлен 4K-монитор AOC U32V5N…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC U32V5N, которая основана на 31,5-дюймовой матриц…
Представлен 240-Гц монитор MSI MPG 321CURX QD-OLED…
Компания MSI представила геймерский монитор MPG 321CURX QD-OLED, который основан на 32-дюймовой изогнутой…
Представлен 240-Гц монитор AOC CU34G4Z…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью CU34G4Z, которая получила 34-дюймовую матрицу VA с р…
Представлен 4K-монитор Redmi A27U…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Redmi A27U, которая станет доступна для покупки н…
Представлен моноблочный ПК ASUS M3702…
Компания ASUS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью M3702, которая основана на 27-дюймовом дисплее…
170-Гц монитор ViewSonic VX2757-2-PRO-2 оценен в $100…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2757-2-PRO-2, которая п…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor