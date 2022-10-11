Представлен 32-дюймовый Mini LED монитор Skyworth D80

Компания Skyworth пополнила ассортимент мониторов моделью Skyworth D80, которая основана на 32-дюймовой панели Mini LED с 10 368 мини-светодиодами, 1152 зонами подсветки и разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью до 1000 кд/м2, сертификацией Display HDR 1000, поддержкой 10-битного цвета, 100% охватом различных цветовых пространства, контрастностью 1 000 000:1, поддержкой технологии защиты глаз, интерфейсами DP1.4, HDMI 2.1, USB 2.0 и USB-C, USB-B и USB-C с передачей до 90 Вт энергии, 3,5-мм гнездом для наушников 3,5 мм и блоком подсветки клавиатуры. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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