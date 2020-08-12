Представлен 34-дюймовый монитор AOC CU34G2X

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью CU34G2X, которая получила вогнутую 34-дюймовую VA-матрицу разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также может похвастаться максимальной яркостью 300 кд/м2, временем отклика 1 мс (MPRT), углами обзора до 178°, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium для более плавной игры, максимальной кадровой частотой 144 Гц, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, четырехпортовым концентратором USB 3.2 Gen1, регулируемой подставкой и четырехлетней гарантией. Цена монитора составляет 450 долларов.