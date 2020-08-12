Представлен 34-дюймовый монитор Gigabyte G34WQC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G34WQC, которая получила вогнутую 34-дюймовую VA-панель с разрешением 3‎440:1440 пикселей. Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R, максимальной яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора 178°, 120% охватом цветовой палитры sRGB, 9‎0% охватом DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой адаптивной синхронизации, максимальной частотой обновления 144 Гц, игровыми функциями Gigabyte, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, двумя громкоговорителями по 2 Вт и разъемом для наушников.

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