Представлен 360-Гц монитор BenQ Zowie XL2566K

Компания BenQ представила геймерский монитор Zowie XL2566K, который получил 24,5-дюймовую TN-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, яркостью 320 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно, фирменной технологией DyAc+ для уменьшения артефактов движения в динамичных моментах, системой Black eQualizer для лучшей видимости тёмных участков, технологиями Low Blue Light‎ и Flicker-free для заботы о глазах пользователей, пультом S Switch, поворотными боковыми панелями против бликов, двумя портами HDMI 2.0 и одним DP 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена монитора составляет 600 долларов.