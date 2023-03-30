Представлен 380-Гц монитор MSI G253PF

Компания MSI представила очередной геймерский монитор, который получил название G253PF. Новинку оснастили 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 380 Гц, заявленным временем реакции пикселя (GtG) 1 мс, максимальной яркостью 300 кд/кв.м., контрастностью 1000:1, поддержкой стандарта DisplayHDR 400, поддержкой синхронизации Adaptive Sync и G-Sync, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b. Заявленная кадровая частота доступна лишь в первом разъеме, а в случае с HDMI 2.0b она равна 240 Гц. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.