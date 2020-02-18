Представлен 43-дюймовый монитор Iiyama ProLite X4372UHSU-B1

Японская компания Iiyama представила 43-дюймовый монитор ProLite X4372UHSU-B1, который уже продается в Европе по цене в 450 евро. Новинка характеризуется IPS-панелью с разрешением Ultra HD 4K, 85% покрытием цветовой палитры NTSC, яркостью до 450 кд/м², контрастностью 1000:1, временем отклика 4 мс, частотой обновления 75 Гц, поддержкой функции picture-by-picture для отображения картинки с четырех разных источников, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, USB-хабом на 4 порта, аудиогнездами и двумя динамиками по 9 Вт. Габариты монитора равны 966:672,5:254 мм, а масса – 12,5 кг.