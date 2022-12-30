Представлен 48-дюймовый 138-Гц OLED-монитор United Innovation 48Q1V

Компания United Innovation пополнила ассортимент крупных мониторов моделью 48Q1V, которая получила 48-дюймовую OLED-матрицу LG с разрешением 4K и кадровой частотой 138 Гц. Новинка также характеризуется временем отклика 0,1 мс, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, яркостью до 720 кд/м2, статической контрастностью 135000:1, тремя интерфейсами HDMI 2.1, по одному DP 1.4 и USB-C с поддержкой 65-Вт зарядки, двумя динамиками мощностью по 10 Вт и 20-Вт сабвуфером. Цена монитора составляет 1000 долларов.

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