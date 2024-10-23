Представлен 480-Гц монитор AOC AG276QKD

Компания AOC представила геймерский монитор AOC AG276QKD, который получил 26,5-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 480 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, статической контрастностью 1500000:1, временем отклика 0,03 мс, 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, точностью цветопередачи ΔE<2, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, антибликовым покрытием, поддержкой технологии OLED Care для предотвращения выгорания, подставкой с функцией регулировки высоты, угла наклона и вращения, креплением на стену VESA, RGB-подсветкой, двумя 5-Вт динамиками, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также USB-концентратором.