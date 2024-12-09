Представлен 480-Гц монитор ASRock Phantom Gaming PGO32UFS

Компания ASRock пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Phantom Gaming PGO32UFS, которая получила 31,5-дюймовую панель WOLED с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, режимом Full HD с частотой обновления 480 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом sRGB, сертификацией DisplayHDR 400 True Black, временем отклика 0,03 мс, пиковой яркостью HDR 1300 нит, подставкой с регулировкой угла ю наклона, поворота и высоты, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, портом USB 3.2 Gen1 Type-C с режимом DP Alt и 65-Вт обратной зарядкой, тремя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B, KVM-переключателем и антенной Wi-Fi. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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