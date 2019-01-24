Представлен 49-дюймовый изогнутый монитор Asus ROG Strix XG49VQ

Компания Asus официально представила игровой монитор ROG Strix XG49VQ, который был впервые показан еще в октябре прошлого года. Новинка характеризуется 49-дюймовой изогнутой сверхширокоформатной VA-матрицей разрешением 3840:1080 пикселей, радиусом кривизны 1800 мм, поддержкой технологии FreeSync2 HDR, соответствием стандарту DisplayHDR 400, максимальной кадровой частотой 144 Гц, режимом Picture by Picture, технологией Shadow Boost для более подробной прорисовки тёмных участков, портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, двумя USB 3.0 и 3,5-мм разъёмом. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.