Представлен 49-дюймовый монитор Gigabyte Aorus CO49DQ

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus CO49DQ, которая основана на 49-дюймовой QD-OLED панели с радиусом кривизны 1800R и разрешением 5120:1440 пикселей (формат DQHD). Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц, контрастностью 1500 000:1, временем отклика в оттенках серого 0,03 мс, яркостью 250 нит, сертификацией DisplayHDR True Black 400, 99-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя 5-Вт динамиками, разъемами HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.0 и USB-C с поддержкой функции питания мощностью 18 Вт. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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