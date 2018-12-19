Представлен 49-дюймовый монитор LG 49WL95

Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов ультраширокой моделью UltraWide и игровой UltraGear. Первый (модель 49WL95) характеризуется 49-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5120:1440 пикселей и соотношением сторон 32:9, яркостью 350 кд/м² и 99 % охватом цветового пространства sRGB. Производитель уверен, что такой монитор запросто заменит два 27-дюймовых монитора с разрешением QHD. Также отметим поддержку HDR10, режим Picture-by-Picture, два интерфейса HDMI, DisplayPort, USB Type-C, четыре USB 3.0 и динамики по 10 Вт.

Что до игрового монитора UltraGear (38GL950G), то он может похвастаться 38-дюймовой изогнутой панелью с разрешением 3840:1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц, охватом цветовой палитры DCI-P3 на 98 %, поддержкой NVIDIA G-Sync, портами HDMI, DisplayPort и тремя USB 3.0. Цена новинок пока не сообщается.